دورة تكوينية للقضاة حول مكافحة الجريمة الاقتصادية والمعلوماتية بسويسرا

سيشارك 8 قضاة وإطارين من الديوان المركزي لقمع الفساد في عمليات تكوينية حول مكافحة الجريمة الاقتصادية والمعلوماتية بسويسرا.

وحسب بيان لوزارة العدل فالعملية التكوينية تأتي في إطار التعاون الجزائري السويسـري، حيث سيشارك 8 قضاة وإطارين 2 من الديوان المركزي لقمع الفساد في تكوين حول “مكافحة الجريمة الاقتصادية والمعلوماتية”.

وسيتم تنظيم الدورات من 24 أفريل إلى 05 ماي 2023، من قبل معهد مكافحة الجريمة الإقتصادية بنوشاتيل بسويسـرا.

من جهة أخرى، وفي إطار التعاون مع المدرسة الوطنية لمستخدمي أمانات الضبط سيتابع 100 موظف (مهندسين وتقنيين في الإعلام الآلي) من المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للإستئناف والمحاكم الإدارية دورة تكوينية “عن بعد” حول موضوع “تأمين الأنظمة المعلوماتية لقطاع العدالة” يوم 26 أفريل 2023.

وتهدف هذه الدورة إلى تحسيس الموظفين المكلفين بتسير مصالح الإعلام الآلي بخطورة الجرائم السيبرانية وسبل الوقاية منها من خلال التطرق لمختلف المحاور ذات الصلة.

ومن بين هذه المحاور، يوضح البيان، حماية أنظمة المعلومات من الاعتداءات الإلكترونية، الضوابط الأساسية للأمن السيبراني، التدابير الواجب اتخاذها في مواجهة الاعتداءات الإلكترونية، التنسيق مع مصالح المديرية العامة لعصرنة العدالة للتحكم في التطبيقات المختلفة المعمول بها والإطلاع على أساليب اختراق المنظومات الخاصة بقاعدة معطيات ومعرفة سبل تأمين الأجهزة والمنظومات