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الجزائر

دورة تكوينية لموظفي الشؤون الدينية بالجمهورية الصحراوية

س.م
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دورة تكوينية لموظفي الشؤون الدينية بالجمهورية الصحراوية
ح.م

 نظمت وزارة الشؤون الدينية دورة تكوينية لموظفي القطاع بالجمهورية الصحراوية بالمركز الثقافي الإسلامي لولاية تندوف، وذلك في إطار التعاون بين البلدين.

وحسب بيان للوزارة “فقد قام وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي رفقة وزير العدل والشؤون الدينية للجمهورية الصحراوية محمد امبارك أحمد سيدي، والوزير المنتدب للشؤون الدينية سيد أحمد اعلي حما، بإفتتاح دورة تكوينية لمنتسبي قطاع الشؤون الدينية للجمهورية الصحراوية بالمركز الثقافي الإسلامي لولاية تندوف”.

وحسب البيان “سيؤطر الدورة التكوينية نخبة من إطارات وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وذلك في إطار التعاون بين البلدين”.

وأضافت الوزارة في بيان لها أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، كرم ثُلة من الشيوخ والأئمة من ولاية تندوف ومن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، لما قدموا للقطاع خدمة لبيوت الله وللقرآن الكريم.

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