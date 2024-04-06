دورة تونس الودية.. 3 هزائم للمنتخب الجزائري لكرة اليد سيدات

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد أكابر سيدات في اللقاءات الثلاثة التي خاضها في إطار الدورة الودية التي اختتمت السبت بتونس.

وشاركت منتخبات الجزائر والسنغال، بالإضافة إلى المنتخب التونسي أكابر، ومنتخب تونس وسطيات، في الدورة الودية التي انطلقت الأربعاء الماضي.

وانهزم المنتخب الجزائري سيدات في الودية الأولى أمام تونس بنتيجة 30 -13، ثم تكبد الهزيمة الثانية أمام السنغال بنتيجة 27 -16 .

وأنهى منتخب سيدات الجزائر لكرة اليد، مشاركته في الدورة الودية بهزيمة ثالثة أمام وسطيات منتخب تونس بنتيجة 23 -20 ، وهذا ما يؤكد أن المنتخب لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب.