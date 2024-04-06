-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دورة تونس الودية.. 3 هزائم للمنتخب الجزائري لكرة اليد سيدات

عمر سلامي
  • 299
  • 0
دورة تونس الودية.. 3 هزائم للمنتخب الجزائري لكرة اليد سيدات
ح.م
منتخب الجزائر لكرة اليد أكابر سيدات

انهزم المنتخب الوطني لكرة اليد أكابر سيدات في اللقاءات الثلاثة التي خاضها في إطار الدورة الودية التي اختتمت السبت بتونس.

وشاركت منتخبات الجزائر والسنغال، بالإضافة إلى المنتخب التونسي أكابر، ومنتخب تونس وسطيات، في الدورة الودية التي انطلقت الأربعاء الماضي.

وانهزم المنتخب الجزائري سيدات في الودية الأولى أمام تونس بنتيجة 30 -13، ثم تكبد الهزيمة الثانية أمام السنغال بنتيجة 27 -16 .

وأنهى منتخب سيدات الجزائر لكرة اليد، مشاركته في الدورة الودية بهزيمة ثالثة أمام وسطيات منتخب تونس بنتيجة 23 -20 ، وهذا ما يؤكد أن المنتخب لا يزال بعيدا عن المستوى المطلوب.

مقالات ذات صلة
بِالفيديو: تمريرة حاسمة وفوز لِبلومي

بِالفيديو: تمريرة حاسمة وفوز لِبلومي

نادي أقبو ممثلا للجزائر في دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة للسيدات

نادي أقبو ممثلا للجزائر في دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة للسيدات

أول تصريح لألفيش بعد خروجه من السجن

أول تصريح لألفيش بعد خروجه من السجن

عملاقان يُريدان آيت نوري والصّفقة مُرشّحة لِتَحطيم رقم قياسي

عملاقان يُريدان آيت نوري والصّفقة مُرشّحة لِتَحطيم رقم قياسي

وفاة لاعب نادي بوفاريك “أومريش”

وفاة لاعب نادي بوفاريك “أومريش”

رئيس “الفيفا” يتعاطف مع أسرة الكرة الجزائرية بعد وفاة زرقيني

رئيس “الفيفا” يتعاطف مع أسرة الكرة الجزائرية بعد وفاة زرقيني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد