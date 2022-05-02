دورة دولية للمنتخب المحلّي

يخوض المنتخب الوطني المحلّي بطل العرب دورة دولية ودّية، في النصف الأوّل من شهر جوان المقبل.

وتعرف هذه الدورة مشاركة منتخبات السنيغال ومالي والكونغو الديموقراطية، لِفئة المحلّيين.

وتُجرى أطوار هذه الدورة بِالملعب الأولمبي الجديد لِوهران، وأيضا المنشأة الكروية لِمدينة سيق (ولاية معسكر). مع الإشارة إلى الميدان الأخير معشوشب طبيعيا.

وإذا كان رجال الناخب الوطني مجيد بوقرة يستعدّون لِبطولة إفريقيا للاعبين المحلّيين، التي تحتضنها بلادنا في جانفي 2023. فإن فرق السنيغال ومالي والكونغو الديموقراطية تتأهّب لِخوض تصفيات هذه المنافسة، التي يُفترض انطلاق فعّالياتها في جويلية المقبل.

وكان منتخب مالي للاعبين المحلّيين قد تموقع ثانيا، في لائحة ترتيب “شان” 2021 بِالكاميرون، نظير المركز الخامس للكونغو الديموقراطية. في حين غاب منتخبا الجزائر والسنيغال.