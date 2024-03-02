-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دورة دولية لِأواسط “الخضر”

علي بهلولي
  • 31
  • 0
دورة دولية لِأواسط “الخضر”
ح.م
جانب من مران أواسط "الخضر" في تربّص وهران.

يُشارك المنتخب الوطني أواسط لِكرة القدم في دورة دولية، تُجرى بِالجزائر في فترة ما بين الـ 18 والـ 26 من مارس الحالي.

وفضلا عن أواسط “الخضر”، تعرف الدورة حضور منتخبات مصر وموريتانيا وبوركينا فاسو لِصنف أقلّ من 20 سنة.

وكان المنتخب الوطني أواسط قد أجرى في الأيّام القليلة الماضية تربّصا بِوهران، تخلّلته مباراة تحضيرية مع الفريق الرّديف لِنادي “الحمراوة”.

ويُشرف على تدريب أواسط النخبة الوطنية التقني ياسين مانع، الذي عيّنته المديرية الفنية الوطنية التابعة لـ “الفاف” في منصبه، شهر أكتوبر الماضي.

مقالات ذات صلة
لاعبون جزائريون درّبهم بيتكوفيتش

لاعبون جزائريون درّبهم بيتكوفيتش

الباب ما زال مفتوحا أمام الحكام للترشح لمباريات مونديال 2026

الباب ما زال مفتوحا أمام الحكام للترشح لمباريات مونديال 2026

السعودية تطلق الهوية الرسمية لملف مونديال 2034

السعودية تطلق الهوية الرسمية لملف مونديال 2034

“المريض” الوهراني بدأ يتماثل للشّفاء

“المريض” الوهراني بدأ يتماثل للشّفاء

استدعاء مدرّب بلوزداد ولاعبه قديورة

استدعاء مدرّب بلوزداد ولاعبه قديورة

نادي البارادو ينتقل إلى هذا الملعب

نادي البارادو ينتقل إلى هذا الملعب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد