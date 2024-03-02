دورة دولية لِأواسط “الخضر”

جانب من مران أواسط "الخضر" في تربّص وهران.

يُشارك المنتخب الوطني أواسط لِكرة القدم في دورة دولية، تُجرى بِالجزائر في فترة ما بين الـ 18 والـ 26 من مارس الحالي.

وفضلا عن أواسط “الخضر”، تعرف الدورة حضور منتخبات مصر وموريتانيا وبوركينا فاسو لِصنف أقلّ من 20 سنة.

وكان المنتخب الوطني أواسط قد أجرى في الأيّام القليلة الماضية تربّصا بِوهران، تخلّلته مباراة تحضيرية مع الفريق الرّديف لِنادي “الحمراوة”.

ويُشرف على تدريب أواسط النخبة الوطنية التقني ياسين مانع، الذي عيّنته المديرية الفنية الوطنية التابعة لـ “الفاف” في منصبه، شهر أكتوبر الماضي.