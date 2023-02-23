-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

دورة دولية ودية بالجزائر تحضيرا لكان أقل من 17 سنة

عمر سلامي
  • 212
  • 0
دورة دولية ودية بالجزائر تحضيرا لكان أقل من 17 سنة
ح.م
منتخب أقل من 17 سنة

أكد المدرب أرزقي رمان، أنه تم برمجة دورة دولية بالجزائر خلال شهر مارس المقبل، ستكون بمثابة اختبار لمنتخب أقل من 17 سنة، قبل خوض نهائيات كأس أفريقيا.
وقال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: “ستجرى الدورة بنسبة كبيرة في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وستكون اختبارا جيدا لنا قبل الكان”.
وأضاف: “سنلعب بعد الدورة، مبارتين وديتين أخيرتين، في إطار تربص أفريل، في الفترة ما بين 12 و19 أفريل”.

وتابع أرزقي: “سنضبط بعد المبارتين القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا”.

من جهة أخرى، أكد أرزقي رمان، أنه لا يزال بصدد الوقوف على إمكانيات بعض اللاعبين، من أجل تدعيم بعض المناصب في التشكيلة”.

مقالات ذات صلة
ثلاثي الدفاع يطمئن بلماضي قبل شهر عن مواجهتي النيجر

ثلاثي الدفاع يطمئن بلماضي قبل شهر عن مواجهتي النيجر

بالفيديو.. رونالدينيو يهدي كرته الذهبية لمتحف برشلونة

بالفيديو.. رونالدينيو يهدي كرته الذهبية لمتحف برشلونة

نصر حسين داي ورائد القبة واتحاد الحراش بحاجة إلى إنعاش؟

نصر حسين داي ورائد القبة واتحاد الحراش بحاجة إلى إنعاش؟

براهيمي ضمن قائمة أفضل المراوغين في دوري أبطال أوروبا

براهيمي ضمن قائمة أفضل المراوغين في دوري أبطال أوروبا

“أونز مونديال” يستعرض أفضل 5 لحظات في مشوار محرز

“أونز مونديال” يستعرض أفضل 5 لحظات في مشوار محرز

الخضر في ماراطون البحث عن لقاءات ودية دولية

الخضر في ماراطون البحث عن لقاءات ودية دولية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد