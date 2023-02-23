دورة دولية ودية بالجزائر تحضيرا لكان أقل من 17 سنة

أكد المدرب أرزقي رمان، أنه تم برمجة دورة دولية بالجزائر خلال شهر مارس المقبل، ستكون بمثابة اختبار لمنتخب أقل من 17 سنة، قبل خوض نهائيات كأس أفريقيا.

وقال مدرب المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة: “ستجرى الدورة بنسبة كبيرة في ملعب نيلسون مانديلا ببراقي، وستكون اختبارا جيدا لنا قبل الكان”.

وأضاف: “سنلعب بعد الدورة، مبارتين وديتين أخيرتين، في إطار تربص أفريل، في الفترة ما بين 12 و19 أفريل”.

وتابع أرزقي: “سنضبط بعد المبارتين القائمة النهائية التي ستشارك في نهائيات كأس إفريقيا”.

من جهة أخرى، أكد أرزقي رمان، أنه لا يزال بصدد الوقوف على إمكانيات بعض اللاعبين، من أجل تدعيم بعض المناصب في التشكيلة”.