دورة ربيعية عن بعد للغة الإنجليزية لفائدة الباحثين

تقديم دورات حسب التخصصات

أعلنت اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج تكوين الأساتذة الباحثين وطلبة الدكتوراه في اللغة الإنجليزية، عن افتتاح الدورة التدريبية المكثفة الثانية عن بعد، الموجهة للمستوى “ب 2″، بداية من 17 أفريل الجاري.

وفي بيان تم نشره عبر موقع وزارة التعليم العالي، سيتم فتح دورة خاصة لتعلم اللغة الإنجليزية في الكتابة الأكاديمية- “دورة الربيع”، لفائدة الأساتذة الذين اجتازوا بنجاح الدورة التدريبية المفتوحة الأولى (تطوير القراءة الاستراتيجية في التعليم العالي- دورة الشتاء) وهذا ابتداء من الاثنين.

وستكون الدورة متاحة عبر الرابط المخصص لذلك بموقع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وأفادت الوزارة، بأنه سيتم تمديد الدورة التدريبية الخاصة بتطوير القراءة الاستراتيجية في التعليم العالي دورة الشتاء وهذا استجابة للطلب المتزايد للأساتذة المسجلين.

وفي سياق ذي صلة، دعت اللجنة الوطنية المكلفة بالإشراف ومتابعة تنفيذ برنامج التكوين في اللغة الإنجليزية، كافة الأساتذة الذين اجتازوا بنجاح امتحان المستوى”A2″، للتسجيل في الدورات التدريبية الأولى للمستوى “B1” والتي تهدف إلى تحسين مهارة “القراءة” وهذا ابتداء من الأحد 16 أفريل حسب تخصصاتهم، حيث سيتم توفير دروس متخصصة في اللغة الإنجليزية للبيولوجيا واللغة الإنجليزية للأعمال، واللغة الإنجليزية للهندسة، واللغة الإنجليزية للطب، واللغة الإنجليزية لعلم الاجتماع، وعلم النفس.

وكشفت الوزارة عن إطلاق دورات تدريبية مكثفة عبر الخط قريبا تهدف إلى الوصول إلى مستوى “A2″ و”A1” بالنسبة للأساتذة الذين لم يجتازوا بنجاح امتحان مستوى “A 2”.

وجدير بالذكر، أن الوزارة كانت قد أطلقت منصة التعليم عن بعد في اللغة الإنجليزية لفائدة الأساتذة الجامعيين منذ 2 جانفي الفارط، وهذا في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز اللغة الإنجليزية من خلال تكوين الأساتذة سواء حضوريا بالتسجيل في ليسانس لغة إنجليزية أو برامج التعليم المكثف للغات أو التعليم عن بعد عبر المنصة التي تم تخصيصها لهذا الغرض، إذ تهدف الوزارة إلى الشروع في التدريس بهذه اللغة بداية من الموسم الجامعي المقبل.