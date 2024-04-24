دورة شمال إفريقيا لأقل من 17 سنة.. المنتخب الجزائري يحقق أول انتصار

حقق المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة، أول انتصار له في دورة اتحاد شمال إفريقيا، الجارية بالجزائر.

وفاز المنتخب الجزائري على نظيره الليبي بثنائية نظيفة برسم الجولة الرابعة من الدورة.

وأنهى شبان “الخضر” المرحلة الأولى من اللقاء بهدف دون رد، سجله المدافع الليبي ضد مرماه، قبل أن يضيف اللاعب تارزوت الهدف الثاني في د64 من ركلة جزاء.

وتعادل المنتخب الجزائري في المبارتين السابقتين أمام المغرب وتونس، قبل أن يتمكن من تحقيق أول انتصار له في الدورة.

ويلعب شبان “الخضر” مباراتهم الأخيرة أمام مصر، هذا الجمعة، في إطار الجولة الخامسة والأخيرة.