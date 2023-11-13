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رياضة

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري يسعى لتحقيق انطلاقة مثالية

عمر سلامي
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دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري يسعى لتحقيق انطلاقة مثالية
ح.م
منتخب أقل من20 سنة

يستهل المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، الاثنين مشاركته في دورة شمال إفريقيا التي تحتضنها تونس.

ويواجه أشبال المدرب مانع، المنتخب التونسي بداية من الساعة الثانية زوالا، بملعب قرطاج.

ويهدف المنتخب الجزائري لتحقيق نتيجة إيجابية في أول خرجة له في الدورة، قبل مواجهة المغرب في الجولة الثانية.

ويتواجد منتخب أقل من 20 سنة، منذ السبت الماضي في تونس، حيث خاض حصتين تدريبيتين هناك، تحسبا لمواجهة منتخب البلد المنظم.

وبرمجت خلال اليوم الأول من الدورة، مباراة ثانية تجمع بين المنتخبين المغربي والليبي، وهي المواجهة التي تنطلق على الساعة الثانية زوالا بملعب الكرم.

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