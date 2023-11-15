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رياضة

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري في مهمة التدارك أمام المغرب

عمر سلامي
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دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري في مهمة التدارك أمام المغرب
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المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة

يسعى المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة للتدارك، عندما يواجه نظيره المغربي، في إطار الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا، الجارية بتونس.

ويهدف أشبال المدرب مانع لتحقيق الفوز أمام المغرب، والتدارك، خلال المباراة التي تلعب الأربعاء بداية من الثانية زوالا، بملعب فرحات حشاد بأريانة.

وانهزم المنتخب الوطني في المباراة الأولى أمام المنتخب التونسي بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وتمكن المنتخب المغربي من حسم مباراة ليبيا، لحساب الجولة الأولى بنتيجة ثقيلة 6-0.

وفي مباراة أخرى لحساب الجولة الثانية، يواجه المنتخب المصري نظيره الليبي بداية من الثانية زوالا بملعب الكرم.

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