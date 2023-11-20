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رياضة

دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. الهزيمة الرابعة على التوالي للمنتخب الجزائري

عمر سلامي
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دورة شمال إفريقيا لأقل من 20 سنة.. الهزيمة الرابعة على التوالي للمنتخب الجزائري
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المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة

أنهى المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة مشاركته في دورة شمال إفريقيا بهزيمة أمام المنتخب الليبي.

وانهزم شبان “الخضر” أمام منتخب ليبيا بأربعة أهداف مقابل ثلاثة، وهي الهزيمة الرابعة لهم على التوالي في الدورة.

وخسر أشبال مانع في الجولات السابقة أمام تونس، والمغرب ومصر، لتنتهي مغامرتهم في الدورة في المركز الأخير وبدون رصيد.

وبصم المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، على مشاركة مخيبة، في أول منافسة يشرف عليها المدرب الجديد مانع.

وينتظر المدرب الجديد عمل كبير من أجل رفع مستوى المنتخب، حتى يكون قادرا على رفع التحدي في المواعيد القادمة.

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