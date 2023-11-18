دورة شمال إفريقيا لأقل من20سنة.. ثالث هزيمة للمنتخب الجزائري

لقطة من مباراة المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة أمام نظيره المصري

تكبد المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، ثالث هزيمة له على التوالي في دورة شمال إفريقيا لذات الفئة، الجارية بتونس.

وانهزم أشبال المدرب مانع في لقاء الجولة الثالثة، أمام المنتخب المصري بثلاثية نظيفة.

وبعد مرور ثلاث جولات يتذيل المنتخب الجزائري جدول الترتيب من دون رصيد.

وستكون المباراة الأخيرة للمنتخب الجزائري أمام منتخب ليبيا، المبرمجة هذا الأحد، فرصة لحفظ ماء الوجه، عقب النتائج المخيبة أمام كل من تونس والمغرب ومصر.

دورة شمال إفريقيا لأقل من20 سنة.. هزيمة جديدة للمنتخب الجزائري

وانهزم المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، أمام نظيره المغربي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في إطار الجولة الثانية من دورة شمال إفريقيا الجارية بتونس.

وتمكن المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة، من تقليص النتيجة قبل نهاية الشوط الأول، بعدما كان منهزما بثنائية، وسجل الهدف الأول للمنتخب فتاحين في د43، قبل أن يتمكن كوحيلي من إدراك التعادل من ركلة جزاء في د60 .

بعد ذلك عرفت المباراة طرد اللاعب خليفة في د66 من جانب المنتخب الجزائري، ما منح بعض الأفضلية للمنتخب المغربي، الذي سجل هدف الفوز في د90 +2.

وانهزم المنتخب الجزائري في المباراة الأولى أمام تونس بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وبعد مرور جولتين، يحتل أشبال المدرب مانع المركز الأخير من دون رصيد، ويتصدر المنتخب المغربي جدول الترتيب بـ6 نقاط، متبوعا بالمنتخب التونسي بـ3 نقاط ( إعفاء تونس في الجولة الثانية).

ويحتل المنتخب المصري المركز الثالث بـ نقطة واحدة، بعد تعادله في الجولة الثانية مع ليبيا، وإعفائه في الجولة الأولى.

ويتواجد منتخب ليبيا في المركز الرابع، برصيد نقطة واحدة، حيث تعادل مع مصر بهدف لمثله، وانهزم في اللقاء الأول أمام المغرب بسداسية نظيفة.

ويواجه المنتخب الجزائري في الجولة الثالثة، نظيره المصري، وهي المباراة المبرمجة، هذا الجمعة بملعب الكرم.