“دورة” عرض جديد من اتصالات الجزائر لفائدة التلاميذ والأولياء

قدمت مؤسسة اتصالات الجزائر عرضها الجديد اشتراك “دورة” لفائدة التلاميذ والأولياء بمناسبة الدخول المدرسي.

وقالت اتصالات الجزائر في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك “أن النجاح يبدأ دائما بالتحضير الجيد، ويمكن للتلاميذ التحضير للسنة الدراسية الجديدة بسهولة و فعالية من خلال اشتراك “دورة” للدروس المكثفة.”

وأضافت اشتراك “دورة” يسمح لكم بالمراجعة والتحضير لـ “الدخول المدرسي”، عن بعد، في أي وقت وبكل أريحية، وذلك على منصة دروسكم للتعليم الإلكتروني.

يمكنكم الاشتراك في الخدمة بـ 2000 دج للسنة على مستوى الوكالات التجارية لاتصالات الجزائر.