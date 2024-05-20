دورة للسّيدة بهية راشدي وبرنامج ثري ينتظر الجمهور

المهرجان الثّقافي لأدب وسينما المرأة في دورته السّابعة:

تستعد مدينة سعيدة لاحتضان الدّورة السّابعة من المهرجان الوطني الثّقافي لأدب وسينما المرأة وهذا في الفترة الممتدّة بين 23 إلى 26 ماي 2024، والّتي تأتي لتكريم وجه نسوي قدّم الكثير للسّينما والتّلفزيون الجزائري السّيدة بهية راشدي. وسطّرت خلاله محافظة المهرجان برنامجا منوّعا يليق بعراقة هذا المهرجان الّتي يحتفي بالمرأة وحضورها في مجال الأدب والسّينما.

وسيعرف المهرجان إلى جانب عروض الأفلام، مساحات أدبية ثرية تنشّطها وجوه معروفة، على غرار فضيلة بهليل و والرّوائية قويدري إيمان بالإضافة إلى القاصة أسماء زيتوني، وكذا لقاءات أدبية في مجال الشّعر تنشّطها كلّ من كوثر أديمي و وليندة شويتن باللّغة الفرنسية تتبعها حفل توقيع. كما ستكون المناسبة خلال هذا المهرجان، للوقوف على أبجديات كتابة السّيناريو من تنشيط سارة برتيمة، وكذا ورشة أخرى في مجال التّمثيل السّينمائي ينشّطها حيدر بن حاسين.

هذا وبالعودة إلى عروض الأفلام خلال المهرجان، فسيكون الجمهور على موعد مع الكثير من العناوين للأفلام القصيرة والطويلة تتبعها نقاشات ينشّطها مختصّون ومهتمّون في هذا المجال. واختارت محافظة المهرجان فيلم الطّويل “العربي بن مهيدي” بحضور المخرج بشير درايس والممثّل خالد بن عيسى في يوم افتتاح المهرجان. فيلم” فرونز فانون” للمخرج عبد النّور زحزاح، يليه عرض فيلم dounia “للمخرجة ريم لعرج، أمّا في قائمة الأفلام القصيرة، فسيكون الجمهور مع باقة متنوّعة، منها “exécution، للمخرج يوسف محساس وكذا desert rose لأسامة بن حسين، بالإضافة إلى “زير الظّلام” للمخرج أحمد رياض، le drapeau للمخرج أحمد عقون، وأخيرا inconnu للمخرج أحمد زيتوني.

وتأكيدا على موقف الجزائر الثّابت اتّجاه القضية المحورية فلسطين، فقد سطّرت محافظة مهرجان أدب وسينما المرأة خلال هذه الدّورة برنامجا خصّيصا لها، وهي عرض فيلم ” فرحة” بحضور المخرجة الفلسطينية دارين سلام، وكذا سلسلة من الأفلام القصيرة الوثائقية للجمعية الفلسطينية shashat women cinema.

على أن يكون يوم الاختتام للإعلان عن الفائزين بجائزة “الخلخال الذهبي” للفيلم القصير وأحسن أداء نسائي، وللذّكر فإنّ لجنة تحكيم هذه الدّورة تضمّ أسماء وازنة ويتعلّق الأمر بكلّ من بلقاسم حجّاج، وليندا بلخيرية ورشيد بن حاج.