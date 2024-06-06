ينظم الاتحاد الجزائري لكرة القدم، دورة وطنية للمنتخبات الجهوية من أجل انتقاء اللاعبين من مواليد سنة 2008.

وتنطلق الدورة التي تدخل ضمن برنامج المديرية الفنية الوطني للاتحاد الجزائري لكرة القدم، بداية من الخميس 6 جوان وتدوم يومين، بالقرية المتوسطية بوهران .

وستقام الدورة على شكل بطولة بمشاركة 9 منتخبات تمثل تسع ولايات، وهم: الجزائر- قسنطينة – البليدة – وهران – عنابة – بشار- سعيدة – ورقلة وباتنة .

وستقام فعاليات الدورة بملعبي الشهيد زبانة والحبيب بوعقل بوهران.