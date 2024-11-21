دورة ” يوناف” لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري يكتفي بالتعادل مع نظيره المغربي

لقطة من مباراة المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة ونظيره المغربي

اكتفى المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، بالتعادل أمام نظيره المغربي بهدف لمثله، في إطار الجولة الثالثة من دورة اتحاد شمال إفريقيا، المؤهلة لبطولة كأس أمم إفريقيا.

وضيّع المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة فرصة ثمينة لتحقيق فوز كان في المتناول.

وافتتح زغادي باب التسجيل لصالح أواسط “الخضر” في د15، وكان بالإمكان تعزيز النتيجة من خلال الفرص العديدة المتاحة، أبرزها ركلة الجزاء التي ضيعها كوحيلي (د66).

ونجح المنتخب المغربي في تعديل النتيجة في د86، مما حرم “الخضر” من فوز كان في المتناول.

ورفع منتخب المغرب لأقل من 20 سنة، رصيده إلى 7 نقاط في الريادة، فيما أصبح رصيد الجزائر نقطتين في المركز الرابع.

وسيكون المنتخب الجزائري مطالبا بتحقيق الفوز في المباراتين المتبقيتين، من أجل تحقيق التأهل.