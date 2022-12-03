دورتان دوليتان في برنامج ”الخضر”

المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة:

سيشارك المنتخب الوطني لكرة القدم لأقل من 17 سنة، في دورتين دولتين تحسبا لكأس إفريقيا 2023 بالجزائر، بحسب ما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم.

وجاء في بيان الهيئة الفيدرالية: ”سطر المدرب الوطني لفئة أقل17 سنة، آرزقي رمان، برنامج فريقه تحسبا لكان 2023 بالجزائر، والذي يضم 12 تربصا، 8 مواجهات ودورتين دولتين خلال 65 يوما”.

وتم الكشف عن هذا البرنامج من قبل المدير الفني الوطني بالنيابة توفيق قريشي خلال اجتماع المكتب الفدرالي، بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى.وقال قريشي على صعيد اخر خلال نفس الاجتماع: ”سيتم الشروع في عملية الاكتشاف على مستوى المناطق الجهوية التسعة انطلاقا من شهر يناير 2023 من قبل المديرية الفنية الجهوية وذلك من أجل تكوين المنتخبات في تصفيات كان 2025 و2027 وكذلك أولمبياد 2028 مع الصنفين”.

كما كشف قريشي أيضا عن برنامج كأس الجزائر للفئات الصغرى آخذين بعين الاعتبار المنتخبات الوطنية لفئة اقل من 17 سنة.ومن جهة أخرى تطرق قريشي إلى مشروع شراكة مع المركز الجهوي للتربية البدنية والرياضية بالشلف الذي يتوفر على كل المرافق والإمكانيات للتحضير من بينها ميدانين للتربصات القادمة لمختلف المنتخبات الوطنية وسلك التحكيم.وكان المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قد توج بكأس العرب للأمم في شهر سبتمبر الماضي بملعب مدينة سيق (ولاية معسكر)، عقب تغلبه في اللقاء النهائي على المغرب (1-1، ضربات الترجيح: 4-2).يذكر ان الفريق الوطني لأقل من 17 سنة يستعد لنهائيات كأس افريقيا للأمم-2023، المقررة بالجزائر في تاريخ سيحدد لاحقا من قبل الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم بالتنسيق مع الفاف.