دورتموند حسم صفقة بن سبعيني مقابل 12 مليون يورو..!

المدير الرياضي للنادي الألماني رفض التعليق

كشف صحيفة “بيلد” الألمانية الشهيرة أن صفقة انتقال الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، من نادي بوروسيا مونشغلادباخ إلى مواطنه بوروسيا دورتموند الصيف المقبل، باتت مسألة وقت فقط، مشيرا إلى أن الصفقة لن تتعدى حدود 12 مليون يورو فقط، في وقت كانت إدارة غلادباخ تطالب بـ20 مليون يورو.

وذكرت مصادر ألمانية في فترة سابقة بأن وكيل أعمال الظهير الأيسر الجزائري توصل إلى اتفاق مع إدارة دورتموند، متوقعة أن تصل الصفقة إلى حدود 17 مليون يورو، لكن صحيفة “بيلد” قالت إن الصفقة لن تتجاوز 12 مليون يورو، بحكم تبقي عام واحد في عقد رامي بن سبعيني مع نادي بوروسيا مونشغلادباخ، وتابعت تقريرها بالتأكيد على أن إدارة نادي بوروسيا دورتموند استقرت على التخلص من المدافعين الحاليين للنادي على الجهة اليسرى، البرتغالي رافييل غيريرو (29 عاما) الذي ينتهي عقده العام المقبل بسبب تراجع مستوياته الفنية، والألماني نيكو شولز (29 عاما)، لذات الأسباب أيضا، حتى تفسح المجال لضم رامي بن سبعيني، الذي يصغر اللاعبين المعنيين بسنتين، ويرتبط الظهير الأيسر لـ”الخضر” بعقد مع غلادباخ يمتد إلى غاية صيف عام 2023، وتحصل على الضوء الأخضر من إدارة فريقه على الرحيل من النادي هذا الصيف، حتى لا يغادر في صفقة انتقال حر الموسم المقبل.

إلى ذلك، أدلى المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند، سيباستيان كيل، بتصريح مفاجئ لقناة “سبورت 1″، رفض فيه التعليق على خبر ضم الدولي الجزائري الصيف المقبل، وقال بهذا الخصوص: “لا يوجد أي شيء أقوله حول رامي بن سبعيني”، وتابع: “نحن نملك في الواقع مدافعين في منصبه..”، قبل أن يضيف: “لدي بعض الأولويات في الفترة الحالية وسنسعى لإحراز تقدم بخصوص استقدام مهاجمين في الفترة المقبلة”، في إشارة حسب المحللين، إلى أن المدير الرياضي لدورتموند يبحث عن مهاجمين جدد لتعويض رحيل النجم النرويجي، إيرلينغ هالاند.

يجدر الذكر أن رامي بن سبعيني (27 عاما) خاض 82 مباراة مع بوريسيا مونشغلادباخ في مختلف المسابقات منذ انضمامه إليه صيف عام 2019، سجل خلالها 18 هدفا وقدم 7 تمريرات حاسمة.