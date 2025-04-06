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رياضة

دورتموند في خدمة الخضر

الشروق الرياضي
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دورتموند في خدمة الخضر

فاز فريق بوريسيا دورتموند، برباعية كاملة، السبت، على فرايبورغ، خارج الديار.. وهي نتيجة جيدة لرفقاء رامي بن سبعيني، قبل مواجهة برشلونة في رابطة أبطال أوربا. لكن اللافت للانتباه في هذه المباراة، أن مدرب بوريسيا دورتموند أشرك النجم الجزائري رامي بن سبعيني، كمدافع أوسط، وليس كمدافع أيسر، ما يعني أنه سار على نهج المدرب الجزائري بيتكوفيتش..

وهو خيار في صالح الخضر، لأنه لا حل لوسط دفاع المنتخب الجزائري إلا في تواجد عيسى ماندي ورامي بن سبعيني، إذ بينت كل التجارب والتغييرات الفشل الذريع، وبقي الخيار الوحيد هو الاعتماد على الثنائي المتجانس رامي وعيسى، خاصة بعد أن ساهمت بوريسيا دورتموند في خدمة الخضر، بوضع رامي في وسط الدفاع.

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