دورتموند لن يفرض عقوبات على رامي بن سبعيني

رأت أنه لا وجود لأي سبب لفرض عقوبات عليه

أثار الدولي الجزائري رامي بن سبعيني لاعب بوروسيا دورتموند الجدل بشأن منشوره الخاص بدعم فلسطين في ظل الأوضاع الحالية التي يتعرض لها قطاع غزة على يد الكيان الصهيوني.

وكشفت تقارير صحفية، موقف نادي بوروسيا دورتموند الألماني من الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت صحيفة “سكاي” الألمانية، موقف نادي بوروسيا دورتموند من لاعبه الجزائري رامي بن سبعيني، وحقيقة معاقبته وإيقافه أو استبعاده من التدريبات. وأكدت أن النادي الألماني يرى عدم وجود أي سبب لفرض عقوبات على رامي بن سبعيني وذلك بعد أن أجرى النادي محادثات مع اللاعب الجزائري البالغ من العمر 28 عامًا بعد نشر منشوره الأخير.

ودعم رامي بن سبعيني فلسطين، بعدما نشر منشورات دعم على صفحاته على منصات التواصل الاجتماعي، مع ظهوره بالوشاح الفلسطيني الشهير والعلم في مباراة المنتخب الجزائري أمام منتخب جزر الرأس الأخضر.

وترددت مخاوف في الفترة الأخيرة أن يقوم بوروسيا دورتموند بمعاقبة رامي بن سبعيني على خطى باقي الأندية الأوروبية وعلى رأسهم جاره بايرن ميونخ.

وانضم الجزائري رامي بن سبعيني إلى بوروسيا دورتموند، وصيف بطل ألمانيا، بداية من الموسم الجاري بصفقة انتقال حرّ حتى عام 2027، وهذا بعدما قرر عدم التجديد في مونشنغلادباخ.

ومن المنتظر أن يشارك الدولي الجزائري في كأس إفريقيا المقررة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024 باعتباره لاعبا أساسيا في تشكيلة بلماضي.