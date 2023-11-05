دورتموند يسقط أمام البايرن برباعية وبن سبعيني يلازم دكة الاحتياط

انهزم نادي بوروسيا دورتموند برباعية نظيفة أمام بايرن ميونيخ، في مباراة لم يشارك فيها الدولي الجزائري رامي بن سبعيني.

وتابع بن سبعيني كل فترات المباراة من دكة الاحتياط، بعدما فضل مدرب دورتموند عدم الاعتماد عليه.

وكان الدولي الجزائري قد تعرض لانتقادات شديدة، بعد مباراة آينتراخت فرانكفورت.

وتمكن البايرن من الوصول إلى شباك دورتموند في د4، عن طريق أوباميكانو، لتشهد بعدها المباراة تألق هاري كين الذي وقع “هاتريك”، حيث سجل أهدافه في د9 ود72 ود90 .