دورتموند يشيد بتألق بن سبعيني في ودية تشلسي

أنهى تربصه بأمريكا

أشاد نادي بوريسيا دورتموند الألماني لكرة القدم، بتألق اللاعب الدولي الجزائري رامي بن سبعيني، خلال اللقاء الودي الذي جمع فريقه ونادي تشيلسي الإنجليزي وانتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، مساء يوم الأربعاء الفارط.

رامي بن سبعيني الذي شارك أساسيا ضمن تشكيلة ناديه دورتموند، في المباراة الودية التحضيرية التي جمعتهم بنادي تشلسي، تألق الدولي الجزائري من خلال تقديم أداء دفاعي كبير بإنقاذ فريقه من هدف محقق، ومساهمته في دعم هجوم فريقه. وعقب هذا اللقاء، نشرت إدارة بوريسيا دورتموند، صورة لرامي بن سبعيني، في حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أرفقتها بتعليق “حصن باللونين الأصفر والأسود” في إشارة منها لصلابة بن سبعيني الدفاعية.

هذا، وودّع الدولي الجزائري، الولايات المتحدة الأميركية، بعد إنهائه التربص التحضيري الذي خاضه هناك رفقة ناديه بوريسيا دورتموند الألماني.

ونشر رامي بن سبعيني، الخميس، تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” قال فيها: “شكرا أمريكا”.

كما ضرب الدولي الجزائري موعدا جديدا لزملائه مضيفا في ذات التغريدة: “أتطلع لملاقاتكم مجددا يوم الأحد زملائي في برويسا دورتموند”. وأرفق النجم الجزائري رامي بن سبعيني، هذه التغريدة، بصورة له، رفقة بقية زملائه في الفريق، من مباراتهم الودية الأخيرة أمام نادي تشيلسي الإنجليزي.