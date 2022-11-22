دورتموند ينتظر الميركاتو الصيفي لضم بن سبعيني

غلادباخ يبحث عن ناد أجنبي لبيع المدافع الجزائري

ما زالت وضعية الدولي الجزائري، رامي بن سبعيني، معقدة بعض الشيء مع اقتراب نهاية عقده مع نادي بوروسيا موشنغلادباخ الألماني الصيف المقبل ورفضه تمديد عقده، ما دفع إدارة فريقه للبحث عن بيعه خلال الميركاتو الشتوي حتى لا يضيع منه صيفا مجانا، لا سيما في ظل العروض التي وصلته منذ الموسم الماضي، ولو أن نادي بوروسيا دورتموند قرر عدم التقدم بعرض هذا الشتاء ويفضل الحصول على بن سبعيني مجانا شهر جوان المقبل.

وقالت وسائل إعلام ألمانية إن نادي بروسيا دورتموند قرر عدم التعاقد مع النجم الجزائري رامي بن سبعيني خلال ميركاتو الشتاء، ويتواجد نجم “محاربي الصحراء” على رأس قائمة اللاعبين المرشحين للرحيل عن مونشنغلادباخ في فترة الانتقالات المقبلة خاصة أن عقده مع النادي ينتهي يوم 30 جوان المقبل، ووفقا لما كشف عنه موقع “رور 24″، فإن بطل ألمانيا في 8 مناسبات أغلق الباب أمام التعاقد مع لاعبين جدد، تماشيا مع تقاليده في عدم التحرك خلال ميركاتو الشتاء، وتبعا لذلك، بات الباب مفتوحا أمام الناديين الإيطاليين إنتر ميلان وجوفنتوس من أجل ضم رامي بن سبعيني خلال فترة الانتقالات المقبلة، ويسعى عملاقا كرة القدم الإيطالية للتعاقد مع ظهير أيسر جديد في الفترة المقبلة، في ظل المشاكل التي يعانيان منها في هذا المركز، وقدرت مصادر إعلامية ألمانية القيمة المحتملة لصفقة الظهير الأيسر لـ”الخضر” بحوالي 5 ملايين يورو فقط لتبقي 6 أشهر فقط في عقده، في وقت بلغت فيه العام الماضي 20 مليون يرو، لكن غلادباخ رفض تسريحه آنذاك.

وتألق رامي بن سبعيني بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع بروسيا مونشنجلادباخ ضمن منافسات الدوري الألماني، ما جعل المتابعين يصنفوه في خانة أفضل مدافع أيسر في البوندسليغا وتم ترشيحه حتى للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخاض الأخير 14 مباراة خلال الموسم الحالي سجل فيها 5 أهداف، وهو ما أسهم في ارتفاع قيمته السوقية في بورصة “ترانسفير ماركت” لمبلغ 20 مليون يورو، ويعتبر نجم “الخضر” صفقة ناجحة بكل المقاييس للأندية الأوروبية، على اعتبار أنه سيكون متاحا مجانا الصيف المقبل، كما أنه يتمتع بإمكانات فنية كبيرة جدّا تسمح له باللعب في عدة مناصب، ظهير أيسر وقلب دفاع وفي خط الوسط، دون نسيان قدراته التهديفية الكبيرة بالنسبة لمدافع.