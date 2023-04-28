دوريات عسكرية مشتركة على الشريط الحدودي بين الجزائر والنيجر

لمواجهة التهديدات الإرهابية والهجرة السرية والشبكات الإجرامية

قررت القيادة العليا لجيشي الجزائر والنيجر برمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين البلدين، لمواجهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية، على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية، من خلال تكثيف التنسيق العملياتي الميداني.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني “في إطار تعزيز سبل التعاون الثنائي العسكري بين الجزائر والنيجر، حل بإقليم الناحية العسكرية السادسة يوم 25 أفريل 2023، العميد إبراهيم عيسى بولاما نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية، على رأس وفد عسكري، حيث استقبل من طرف اللواء محمد عجرود قائد الناحية العسكرية السادسة”.

وأضاف أنه “خلال هذه الزيارة، ترأس اللواء محمد عجرود اجتماعا تنسيقيا مع الوفد النيجيري الضيف، بحضور اللواء بلقاسم حسنات رئيس دائرة الاستعمال والتحضير لأركان الجيش الوطني الشعبي وإطارات سامية من الجيش الوطني الشعبي، تباحث فيه الطرفان سبل التجسيد الميداني للمقاربة الأمنية التي تتبناها القيادة العليا لجيشي البلدين في مجال مجابهة مختلف أشكال التهديدات الأمنية على رأسها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للحدود وكذا الهجرة غير الشرعية، في هذا الصدد تم الاتفاق على ضرورة تكثيف التنسيق العملياتي الميداني ببرمجة دوريات مشتركة على كامل الشريط الحدودي الفاصل بين الجزائر والنيجر”.

وخلال هذا الاجتماع، أكد العميد إبراهيم عيسى بولاما، على تطابق رؤى وتحاليل قيادتي البلدين بخصوص القضايا الأمنية الراهنة كما اغتنم السانحة ليؤكد أن بلاده على استعداد تام لتعزيز أواصر التعاون العسكري الثنائي يؤكد ـ البيان ـ ذاته.

وفي ختام اللقاء، أمضى الطرفان على محضر الاجتماع وتبادلا هدايا رمزية، ليوقع بعدها نائب رئيس أركان القوات المسلحة النيجيرية على السجل الذهبي للناحية العسكرية السادسة، وفق المصدر ذاته.