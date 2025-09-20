دوريات في المدارس وفحوصات وقائية لحماية التلاميذ من المخدرات

تزامنا مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ.. رسميا:

تحاليل لكشف مؤشرات التعاطي بموافقة الأولياء أو قاضي الأحداث

تعزيزات وتكثيف دوريات التفتيش ومنع وقوف وتوقف المركبات بمحيط المؤسسات التربوية

تباشر خلايا حماية الأحداث التابعة للأمن والدرك الوطنيين، مع الدخول المدرسي، إجراءات مشددة لتأمين المحيطات التربوية، في ظل دخول قانون مكافحة المخدرات حيز التنفيذ رسميا، في انتظار صدور نصوصه التنظيمية قريبا.

وينص هذا القانون الجديد على إدراج الفحوصات الصحية الدورية للتلاميذ داخل المؤسسات التعليمية والتكوينية، بما قد يشمل تحاليل للكشف عن المؤشرات المبكرة للتعاطي، شرط موافقة الأولياء، أو عند الاقتضاء، قاضي الأحداث المختص، غير أن النتائج، وإن كشفت وجود تعاط، لا تستغل في المتابعات القضائية، بل تفتح الباب أمام التدابير العلاجية المقررة قانونا.

وتمثل هذه الإجراءات تجسيدا عمليا لإرادة الدولة في حماية المدرسة من خطر المخدرات وضمان حق التلميذ في التعلم داخل بيئة آمنة، لاسيما وأن الدخول المدرسي هذه السنة يتزامن مع دخول القانون الجديد حيّز التنفيذ، وهو ما يعكس بوضوح أن حماية الأجيال الناشئة أولوية وطنية.

وفي هذا السياق، أعطت قيادتا الدرك والأمن الوطنيين تعليمات صارمة لتأمين محيط المدارس والثانويات من المخدرات والمهلوسات التي أصبحت خطرا يحدق بالتلاميذ، كما أصدرتا أوامر تنفيذية لجميع العناصر لتأمين الدخول المدرسي والاجتماعي 2025 ـ 2026، بعد أن تم تسطير برنامج متطابق وعملياتي واتخاذ جميع الإجراءات المتعلقة بتوفير شروط وإجراءات أمنية مناسبة لصالح المؤسسات التعليمية الخاصة والعمومية.

وفي تفاصيل أخرى، فقد سطرت قيادتا الدرك والمديرية العامة للأمن الوطنيين، خطة محكمة خاصة بالدخول المدرسي والاجتماعي، حيث تم تكييف مختلف وحدات الشرطة والدرك تشكيلاتهما العملياتية من خلال الإبقاء على جميع التشكيلات الثابتة والمتحركة وكذا تعزيز الرقابة، خاصة على مستوى كل المؤسسات التعليمية والأحياء الجامعية، فيما ستعمل جميع الوحدات العملياتية المختصة في التسيير المروري على مواجهة إشكالية الازدحام المروري لضمان انسيابية الحركة المرورية لاسيما في المدن الكبرى والمناطق الحضرية.

ويسهر هذا التعداد الأمني على تطبيق البرنامج الاستباقي الوقائي الذي تم تسطيره بناء على ثلاثة محاور أساسية هي الوقاية، الرعاية والشراكة، حيث تم بالمناسبة، إعادة تشكيل الوحدات العملياتية من حيث التموقع في المحاور الكبرى خصوصا على المحاور التي تتواجد فيها المؤسسات التربوية، وتكثيف الدوريات الراجلة والراكبة وتكييف توزيعها في المحيط المدرسي خصوصا في الفترات الصباحية والمسائية.

وبالمقابل، فقد تلقى مختلف القائمين على المؤسسات التربوية تعليمات صارمة من مصالح الأمن تحثهم فيها على التحلي باليقظة والمتابعة والإحصاء اليومي للأطفال المتمدرسين بمؤسساتهم.