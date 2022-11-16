دوريات لمراقبة المحلات.. ولاية وهران توضح

نفت ولاية وهران الشائعات المتداولة حول وجود دوريات لمراقبة المحلات التجارية عبر إقليم الولاية.

وعبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” نشرت ولاية وهران توضيحا بخصوص ما اعتبرته معلومات مغلوطة تم تداولها وأحدثت تهويلا في منصات التواصل الاجتماعي، بخصوص وجود لجان ولائية مختلطة تقوم بإجراء دوريات لمراقبة المحلات التجارية عبر إقليم الولاية.

وأوضح المنشور أن “ولاية وهران تنفي هذه الإشاعات المغرضة والتي أدت بالتجار إلى التوقف عن مزاولتهم لأنشطتهم التجارية”.

وفي هذا الصدد، دعت الولاية التجار للعودة إلى مزاولة أنشطتهم بصفة عادية، مجددة حرصها على ضمان كل الظروف الملائمة وتوفير كل الشروط للممارسة عملهم التجاري بصفة جد عادية.

من جهتها، اعتبرت منظمة حماية المستهلك أن هذا الأسلوب جاء لزعزعة التاجر والمستهلك معا، بعد سقوط سلاح المضاربة.

وتساءلت المنظمة قائلة “من وراء هذا ؟! و من يريد أن يبقى السوق مضطربا و همُنا في البطون فقط !!!! ومن لديه كل هذه الطاقة والقدرة في نشر الإشاعة والتسبب في شبه غلق لبعض الأسواق الكبيرة؟؟!!