دورية نحو الشرق والغرب والوسط لسرار وزفزاف يحضر في الخفاء

تحضيرا للجمعية العامة الانتخابية للفاف المقررة يوم 7 جويلية

علمت “الشروق”، من مصادر مطلعة، بأن المرشحين لرئاسة الاتحاد الجزائري لكرة القدم، المناجير العام للفاف جهيد زفزاف، والمدير الرياضي لوفاق سطيف حكيم سرار، وضعا برنامجا خاصا لحملتهما الانتخابية.

بعد إعلان لجنة الترشيحات المكلفة بتحضير الجمعية العامة الانتخابية للاتحادية الجزائرية لكرة القدم عن قبول ملفي ترشح كل من جهيد زفزاف وعبد الحكيم سرار، في سباق رئاسة الفاف، المقرر يوم السابع من جويلية القادم.

وبحسب مصدر مقرب من المرشح حكيم سرار، فقد أكد أن برنامجا خاصا تم تحديده قبل الموعد الانتخابي: “لقد اتفق أعضاء المكتب على إقامة دورية نحو الشرق والغرب والوسط، وربما الجنوب، من أجل إقناع أعضاء الجمعية بالانتخاب على سرار ومكتبه لتسيير الكرة الجزائرية للعهدة القادمة المقررة إلى غاية 2025.”. وأضاف قائلا: “لقد وضع سرار برنامجا من أجل إعادة الكرة الجزائرية إلى السكة، لا أستطيع أن أمنح لكم جزئيات البرنامج والرئيس هو المخول له التحدث في هذا الموضوع”.

من جهته، قال جهيد زفزاف، الأربعاء، في تصريح مقتضب لـ”الشروق”، إنه “بصدد تحضير برنامج لن يكشف عنه في العلن، مؤكدا أنه سيعمل على النجاح في مهمته”.

وكان زفزاف قد أكد أنه يملك فريق عمل شابا وبكوادر مؤهلة وجامعية ومشروعا لتطوير كرة القدم الوطنية، مضيفا أنه متفائل بالفوز، “خاصة مع البرنامج الذي سأطرحه على الجمعية العامة”.

وتجدر الإشارة أن أشغال الجمعية العامة الانتخابية لـ “الفاف”، التي ستسفر عن انتخاب خليفة شرف الدين عمارة، ستعقد يوم 7 جويلية المقبل، وسيخلف الرئيس الجديد للفاف، شرف الدين عمارة الذي قدم استقالته يوم الخميس 31 مارس، أي بعد يومين من إقصاء الفريق الوطني الجزائري في الدور الفاصل لكأس العالم-2022 بقطر بعد المباراتين المزدوجتين، أمام الكاميرون (ذهابا: 1-0 وأيابا 1-2 بعد الوقت الإضافي). وكان الخضر قد أقصوا في جانفي الفارط من الدور الأول لكأس إفريقيا الأمم-2021 (المؤجلة لعام 2022) بالكاميرون. وانتخب شرف الدين عمارة رئيسا للفاف يوم 15 أفريل 2021 خلفا لخير الدين زطشي الذي عدل عن الترشح لعهدة ثانية.