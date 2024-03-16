دوري أبطال أوروبا.. أنشيلوتي يعلّق على مواجهة مانشستر سيتي
علّق مدرب نادي ريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، على المواجهة التي ستجمع “الميرنغي” بمانشستر سيتي ضمن ربع نهائي لدوري أبطال أوروبا.
وستقام مباراة الذهاب يوم 9 أفريل المقبل، في ملعب “سانتياغو برنابيو”، على أن يجري لقاء الإياب يوم 16 من الشهر ذاته، في ملعب “الاتحاد”.
وقال أنشيلوتي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مواجهة أوساسونا، ضمن الليغا: “لا نهتم إذا كنا سنلعب الإياب خارج أرضنا، مانشستر سيتي خصم صعب، وإذا كنت تريد الفوز بالبطولة فعليك التغلب على أي منافس”.
وعن أفضل فريق في البطولة، علّق المدرب الإيطالي: “قد يكون السيتي هو الأفضل، لكننا إذا أردنا الفوز بدوري الأبطال علينا الفوز عليهم”.
وأضاف: “مباراة الإياب ضد السيتي الموسم الماضي لم تكن جيدة لأسباب عديدة، والآن سيكون لدينا الوقت للتفكير في هذا الأمر، لكن كل تركيزنا على مباراة أوساسونا في الليغا”.
وتابع مدرب الريال: “لكل شخص رأيه في قرعة دوري الأبطال، وبالنسبة لي الأمور متساوية وليس هناك فريق مفضل، ولا يوجد انتقام لدينا ضدهم، بل مواجهته فرصة للوصول لنصف النهائي، ولا شيء أكثر”.