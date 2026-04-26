دوري أبطال أوروبا.. تعيين حكم مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، الأحد، عن طاقم تحكيم المواجهة المرتقبة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ.

ويستضيف باريس سان جيرمان، بايرن ميونيخ، مساء هذا الثلاثاء، في ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وسيدير المباراة الحكم السويسري ساندرو شيرر، ويساعده الإسباني أنخيل نيفادو ومواطنه غوادالوبى بوراس أيوسو، بينما سيكون خيسوس جيل مانزانو حكمًا رابعًا.

أما في غرفة تقنية الفيديو فسيتواجد الإسباني كارلوس ديل سيرو جراندى، ويعاونه جييرمو كوادرا فرنانديز.

ومن المقرّر أن تقام مباراة الإياب في ألمانيا، يوم الأربعاء 6 ماي المقبل، لحسم بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.