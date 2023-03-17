دوري أبطال أوروبا: محرز يصطدم بالعملاق البافاري

أجريت قرعة دور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا، الجمعة، وأسفرت عن مواجهات نارية بين أكبر الأندية، أبرزها بين فريق الدولي الجزائري رياض محرز مانشستر سيتي الإنجليزي وبايرن ميونيخ الألماني.

وستكون المباراة بين مانشستر سيتي وبايرن ميونيخ أبرز مواجهة في الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، حسبما أسفرت عنه عملية سحب القرعة في مدينة نيون السويسرية.

وجاءت مواجهات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا كالتالي:

1- ريال مدريد الإسباني – تشلسي الإنجليزي

2-بنفيكا البرتغالي – إنتر ميلانو الإيطالي

3- مانشستر سيتي الإنجليزي – بايرن ميونيخ الألماني

4- أي سي ميلان الإيطالي – نابولي الإيطالي