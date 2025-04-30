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رياضة

دوري أبطال أوروبا.. مدرب آرسنال يعلّق على الهزيمة أمام باريس سان جيرمان

الشروق أونلاين
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دوري أبطال أوروبا.. مدرب آرسنال يعلّق على الهزيمة أمام باريس سان جيرمان
ميكيل أرتيتا

علّق مدرب آرسنال، ميكيل أرتيتا على خسارة فريقه بالديار، أمام باريس سان جيرمان بهدف دون رد، في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال أرتيتا في تصريحات له عقب المباراة: “نشعر بخيبة أمل، لقد عانينا حقا في أول 15 دقيقة، ووجدنا صعوبة في الوصول لمستوانا وفرض السيطرة التي أردناها، خاصة أننا كنا في وضع رائع لاستعادة الكرة وخلق مشاكل لهم”.

وأضاف مدرب آرسنال: “رغم ذلك، لم يتسبب ذلك في استقبالنا الهدف، بل كانت لحظة فردية، وأظن أن الفريق تحسن مع مرور الوقت وظهر بشكل أفضل، لهذا نشعر بالإحباط لعدم الحصول على التعادل”.

وتابع أرتيتا:” باريس سان جيرمان لديه الجودة، ولهذا يجب أن ندرس مباراة اليوم، ونحلل مواطن القوة والضعف، للتغلب عليهم في الإياب”.

وتقام مباراة الإياب الأسبوع المقبل على ملعب حديقة الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

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