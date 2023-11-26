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رياضة

دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يلتحق ببلوزداد في الصدارة

عمر سلامي
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دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي المصري يلتحق ببلوزداد في الصدارة
ح.م
لاعبو الأهلي المصري

التحق نادي الأهلي المصري بشباب بلوزداد في صدارة المجموعة الرابعة،عقب فوزه العريض على نادي ميدياما الغاني.

وحسم الأهلي مواجهته للضيف ميدياما الغاني بثلاثية نظيفة، حملت توقيع كل من محمود كهرباء في د66، حسين الشحات في 65 وصلاح محسن في د88.
وقال مدرب الأهلي مارسيل كولر بعد الفوز المحقق: “بدأنا المباراة بشكل جيد وخلقنا العديد من الفرص ولكن لم نسجل أهدافًا، لقد سمحنا للمنافس بخلق فرص بسبب تسرعنا، ولكن تحسنا في الشوط الثاني وحققنا الانتصار”.

واقتنص الأهلي ثلاث نقاط ثمينة وضعته في الصدارة رفقة شباب بلوزداد، فيما يحتل كل من ميدياما ويانغ أفريكانز المركزين الثالث والرابع في المجموعة من دون رد.

ويتنقل شباب بلوزداد في الجولة الثانية لمواجهة ميدياما الغاني، في الفاتح من ديسمبر المقبل، ويستقبل يانغ أفريكانز نادي الأهلي في اليوم الموالي.

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