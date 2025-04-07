دوري أبطال إفريقيا.. بيراميدز المصري يشكو منافسه المغربي لـ”الكاف”

تقدم نادي بيراميدز المصري، بشكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، ضد إدارة الجيش الملكي المغربي، بعد منعه من خوض التدريبات.

ويلتقي الناديان هذا الثلاثاء، في مدينة مكناس المغربية، في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وفاز نادي بيراميدز المصري على الجيش الملكي بأربعة أهداف مقابل هدف واحد، في ذهاب ربع النهائي بملعب الدفاع الجوي بالقاهرة.

وكشف بيراميدز في بيان له بأن بعثة الفريق تعرضت لمضايقات فيما يخص ملعب التدريب الذي يخوض عليهالحصة التدريبية الأولى استعدادا للقاء الإياب.

وبعد الاتفاق مع أكثر من 4 ملاعب لاستضافة الحصة التدريبية، اعتذرت جميعها عن عدم استضافة تدريبات نادي بيراميدز.

وحسب بيراميدز فإن نادي الجيش الملكي أكد على استضافة الحصة التدريبية بالمجمع الرياضي الخاص بالنادي، ولكن مع تنقل البعثة لخوض تدريبها فوجئت باعتذار مسئولي النادي المغربي عن استضافة التدريب.

واضطرت البعثة للسفر إلى مدينة القنيطرة لإجراء الحصة التدريبية، والتي تبعد عن مقر بعثة بيراميدز في الرباط أكثر من 70 دقيقة كاملة.

وفوجئت البعثة بسوء أرضية ملعب الأكاديمية وعدم جاهزيته لاستضافة الحصة التدريبية، واضطر الجهاز الفني لإلغاء التدريب الرئيسي والاكتفاء بتدريب خفيف داخل الملعب.