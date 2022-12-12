دوري أبطال إفريقيا.. مواجهات صعبة لـ “الكناري” و”بلوزداد” في مجموعة عربية خالصة

أسفرت قرعة دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، التي جرت، ظهر الإثنين بالقاهرة، عن وقوع شبيبة القبائل في المجموعة الأولى، في حين أوقعت القرعة شباب بلوزداد في المجموعة الرابعة.

وتضم مجموعة شبيبة القبائل، كل من فيتا كلوب الكونغولي، و بترو أتلتيكو الأنغولي، والوداد البيضاوي المغربي.

أما مجموعة شباب بلوزداد فضمت كل من المريخ السوداني والزمالك المصري، والترجي التونسي.

قرعة كأس الكاف.. إتحاد العاصمة يواجه هذه الأندية في دور المجموعات

وأسفرت قرعة دور مجموعات كأس الكونفيدرالية، عن وقوع إتحاد العاصمة في المجموعة الأولى.

وتضم المجموعة الأولى كل من إتحاد العاصمة، الأخضر الليبي، نادي سان إلوا لوبو من الكونغو الديمقراطية، ومارومو غالانتس الجنوب إفريقي.

وتشهد منافسات دور المجموعات من كأس الكونفدرالية مشاركة 6 فرق عربية، وهي اتحاد العاصمة من الجزائر، بيراميدز وفيوتشر من مصر، الاتحاد المنستيري التونسي، الأخضر الليبي، والجيش الملكي المغربي.

وتوج نهضة بركان المغربي باللقب في الموسم الماضي، بعد الفوز على أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.