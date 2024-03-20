دور الأب في مساعدتك على شؤون الأسرة في رمضان

حتى تتمكني كأم من تقديم الرعاية اللازمة لأطفالك الصائمين، مع تلبية رغباتهم في المطبخ بإعداد الأطباق التي يطلبونها، وحتى يتسنى لك الوقوف على الجانب الروحي أيضا دون أي تقصير في عباداتك وواجباتك، فإن عليك طلب المساعدة من الأب، الذي يظهر دوره المهم في العديد من الجوانب.

الأب هو المسؤول الأول، قبل الأم، عن تربية الأبناء وتعليمهم فضل الصيام وآدابه وأحكامه، لذلك، يجب عليه متابعة صيام الأبناء والحث عليه لمن قصر منهم في حقه، وتذكير الأطفال بفضل الصيام، وأنه لا يقتصر على ترك الطعام والشراب فقط، وإنما هو طريق لتحصيل التقوى ومغفرة الذنوب.

تعليم الأبناء آداب وأحكام الطعام، من حيث الأكل باليمين ومما يليهم، وتذكيرهم بتحريم الإسراف وضرره على البركة في المال والجسد، ومنعهم من الإطالة في تناول الإفطار، بحيث تفوتهم صلاة المغرب جماعة.

التذكير بحال الفقراء والمعدمين ممن لا يجدون لقمة يطفئون بها نار جوعهم.

الاستفادة من فرصة رمضان والعيد لصلة الأرحام والمصالحة مع المقطوعين من العائلة والأقارب.

إعانة الأم في إعداد المائدة وتجهيزها، وكذا في رفع المائدة وحفظ الطعام الصالح للأكل. تذكير أفراد الأسرة بصلاة القيام والاستعداد لها، بالتقليل من الطعام، وبالتجهز قبل وقت كاف لأدائها في المسجد.

تذكير الأطفال ببركة السحور وأهميته في تقوية الجسم على الصيام، ومساعدتهم على التحمل طوال اليوم.

الاستيقاظ أولا وتنبيه بقية الأسرة، بإعطاء وقت كاف قبل صلاة الفجر، لكي يوتر من لم يوتر منهم، ولكي يصلي من آخر صلاته إلى آخر الليل، ولكي يدعو كل واحد ربه بما يشاء.

الاهتمام بصلاة الفجر في وقتها جماعة في المسجد للمكلفين بها من الأبناء وحتى صغارهم ان استطاعوا. ليتعودوا عليها والاهتمام بقراءة القرآن وختمه وتدبره وتفسيره وتعليمه للأبناء

التفرغ للدعاء والذكر والاستغفار والصدقة والإحسان والتوبة، والإنابة إلى الله، كلها جماعة، لتعويد الأطفال عليها وجعلها ضمن روتينهم الرمضاني.

مرافقتك لاقتناء الهدايا التشجيعية للأطفال، وكذا ملابس العيد لتشارك هذه الفرحة معا.

هذه بعض المهام، التي يمكن للأب أن يقوم بها في رمضان، ليكون قدوة حسنة لأبنائه، ويعينهم على الاقتراب من الله والاستفادة من هذا الشهر المبارك.. ويمكنك الاتفاق معه على أن تطلبي مساعدته في الوقت الذي تحتاجينه، للتعاون على توفير جو مريح روحاني للأسرة، في هذا الشهر الفضيل.