دور الجزائر ريادي في دعم إفريقيا لمواجهة الأسلحة الكيميائية

المؤتمر الـ 28 للدول الأطراف في الاتفاقية:

نوّه المشاركون في المؤتمر الـ28 للدول الأطراف في اتفاقية الأسلحة الكيميائية، بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في دعم قدرات الدول الإفريقية في مواجهة التحديات المترتبة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وعلى وجه الخصوص الإرهاب الكيميائي.

وجاء في بيان الممثليّة الدائمة للجزائر بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أنّه على هامش مشاركتها في المؤتمر المتواصل بلاهاي (27 نوفمبر – 1 ديسمبر)، نظّمت الجزائر رفقة كندا والأمانة الفنية لاتفاقية حظر الأسلحة الكيمائية، نشاطاً موازيا، الاثنين، حول التمرين الكيميائي متعدّد المكوّنات الموجه للدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية عن إفريقيا “كيميكس إفريقيا 2023″، الذي انعقد بالجزائر العاصمة من الثالث والعشرين سبتمبر إلى الخامس والعشرين أكتوبر الفارطين بالتعاون مع أمانة المنظمة.

واستقطب هذا الحدث مشاركة “قياسية” من الممثّلين الدائمين للعديد من البلدان الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومسؤولين في المنظمة ودبلوماسيين وخبراء من جنسيات مختلفة.

وشهدت الفعالية، مشاركة نائب المدير العام للمنظمة، أوديت ميلونو، والممثلة الدائمة للجزائر لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، سليمة عبد الحق، والممثل الدائم لكندا لدى المنظمة نفسها، هيو أدسيت.

وشدّد المتدخلون على “أهمية هذه الفعالية الجهوية في ظل التحديات الجديدة التي تواجه المنظمة، ولاسيما الإرهاب الكيميائي والحاجة إلى تعزيز قدرات المتدخلين الأفارقة الأوائل”.

وأبرزت السفيرة سليمة عبد الحق في كلمتها “دور الجزائر داخل المنظمة ودعمها المستمر للتعاون بين الدول الإفريقية الأطراف كمساهمة في تعزيز تنفيذ الاتفاقية في إفريقيا ونزع السلاح والسلم والأمن الدوليين”.

ونوّه المشاركون بـ”الدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في دعم قدرات الدول الإفريقية في مواجهة التحديات المترتبة عن استخدام الأسلحة الكيميائية، وعلى وجه الخصوص الإرهاب الكيميائي”.