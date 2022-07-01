-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
أدان دول التطبيع...المؤتمر القومي العربي:

دور الجزائر قويّ في مواجهة الصهيونية ولم الشمل العربي

س.ع
  • 147
  • 0
دور الجزائر قويّ في مواجهة الصهيونية ولم الشمل العربي
أرشيف

نوه المؤتمر القومي العربي بالدور الطليعي الذي تضطلع به الجزائر على صعيد لم الشمل العربي ومواجهة التسلل الصهيوني إلى المنطقة، وأيد مساعيها في بناء موقف عربي جامع خلال ترؤسها القمة العربية المقبلة في الفاتح نوفمبر المقبل.

كما أعرب المؤتمر “عن دعمه الكامل لما تقوم به الجزائر على صعيد وقف الاختراق الصهيوني للاتحاد الافريقي، وكذا جهودها ومساعيها لتوحيد جهود المنظمات الفلسطينية في مواجهة العدو الصهيوني”.

جاء ذلك في البيان الختامي الذي صدر عن المؤتمر القومي العربي وتضمن أبرز مخرجات دورته الـ31 التي انعقدت بالعاصمة اللبنانية بيروت.

وشارك في هذه الفعالية أكثر من 230 شخصية من أعضاء وضيوف وإعلاميين عرب وأجانب. وناقش المؤتمرون على مدار يومين “التطبيع مع العدو الصهيوني” و”المشروع النهضوي العربي”، بالإضافة إلى التقرير السياسي على ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية والعربية.

وفي الشق الخاص بالتطبيع، أدان المؤتمر بأشد العبارات “سعي بعض الدول العربية للتطبيع مع العدو الصهيوني وفتح بلدانها أمام جيشه واقتصاده وقطعان مستوطنيه وسياسييه”، وأكد أن “التطبيع خيانة للأمة وتفريط بحقوقها، لاسيما أمنها القومي وسيادتها و استقلالها”، داعيا إلى “وقف التطبيع فورا وبشتى الأشكال”.

كما أدان “سعي دول عربية للدخول في تحالفات عسكرية مع العدو الصهيوني (…)”، مشيرا الى أن هذه التحالفات موجهة لحماية الكيان الصهيوني وسد الثغرات في بنيته الدفاعية التي فضحتها المقاومة.

مقالات ذات صلة
الفريق شنقريحة: بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة  

الفريق شنقريحة: بلادنا تعيش تحديات جديدة مع بروز الحروب الهجينة  

الفلاحة والتطوير الرقمي على طاولة الحكومة  

الفلاحة والتطوير الرقمي على طاولة الحكومة  

أولياء وتلاميذ يطعنون في نتائج الاختبارات الفصلية!

أولياء وتلاميذ يطعنون في نتائج الاختبارات الفصلية!

18 جامعة نموذجية لتكوين المهندسين والمعماريين مجددا

18 جامعة نموذجية لتكوين المهندسين والمعماريين مجددا

6 سنوات حبسًا للواء طرطاق عن الانتخابات و”مادام مايا”

6 سنوات حبسًا للواء طرطاق عن الانتخابات و”مادام مايا”

الرياضيات وتقني رياضي واللغات تتصدر نتائج البكالوريا

الرياضيات وتقني رياضي واللغات تتصدر نتائج البكالوريا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد