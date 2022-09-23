دور الملحن الأذربيجاني رؤوف حاجييف في ثقافة الجزائر

قدّم الملحن الأذربيجاني رؤوف حاجييف، الذي عاش في الجزائر في فترة السبعينيات، مساهمات كبيرة في الثقافة الموسيقية لأذربيجان والعالم. ستقوم أعمال هذه الموهبة الفطرية، التي كُتب اسمها بأحرف كبيرة في تاريخنا الثقافي، على إثراء العالم الروحي للناس وتشكيل مذاقهم لعدة قرون قادمة.

ولد الفنان رؤوف حاجييف في 15 ماي 1922 في مدينة باكو عاصمة اذربيجان ونحتفل هذا العام بالذكرى المئوية لميلاده.

لم ير بعينيه حتى بلوغه الثالثة من عمره، فاستعاد بصره، كانت موهبة رؤوف حاجييف الموسيقية واضحة منذ سن مبكرة. لعب الملحن الأذربيجاني الشهير عزير حاجبيلي دورًا مهمًا في تشكيل رؤوف حاجييف في مجال التأليف. قام رؤوف بتأليف عدة أغانٍ بعد أن عمل معه عزير حجبيلي لمدة عام ونصف عام.

ومن بين هؤلاء، لا سيما “سامور” و”مينجاتشيفير” و”مسيرة الشباب” التي جلبت له الشهرة. بعد هذه الأعمال، التي كانت أول مؤلفاته لشبابه، أصبح نوع الأغنية ذا أهمية رائدة في إبداع رؤوف حاجييف.

الف موسيقى لما يصل إلى 15 فيلما، تتميز الموسيقى في هذه الأفلام بالتجسيد الكامل للشخصيات، والإخلاص، واللحن الجميل، والتناغم الشفاف، وكتب الملحن سبعة أوبرا، خمسة منها عُرضت على مسرح أوبيريت موسكو الحكومي. في الوقت نفسه، تم تنظيم هذه الأوبريتات بنجاح في المدن المركزية في الاتحاد السوفياتي السابق.

بالمعنى الحرفي، تألقت موهبة رؤوف حاجييف أكثر في نوع الأوبريت. فتحت أوبرا الملحن صفحة جديدة من هذا النوع في جمهوريتنا. في أوبراه، يتحد فن الباليه والباليه الصوتي والسمفوني بشكل عضوي مع بعضهما البعض. يجب أن يقال إن لغته الموسيقية هي مزيج من الموسيقى الشعبية وأسلوب البوب الحديث. مواضيع أوبراه هي في الغالب الحياة اليومية للناس.

حصل أول أوبريت للملحن رؤوف حاجييف في موسكو على أعلى جائزة في مراجعة أعمال ملحنين من جمهوريات الاتحاد السوفياتي السابقة، تم عرض الأوبريت في عام 1963.

كشف الملحن رؤوف حاجييف عن الشخصية الوطنية للشعب الجزائري والشعب الكوبي، وملامح الفن الموسيقي في أعماله، وعرض نضاله الثوري. في الواقع، موسيقى هذا الأوبريت مكتوبة بذوق. ثلاثة ألحان تشكل أساس مسرحية الموسيقى في العمل. هذه ألحان تجسد حب كوبا، قسم الوطنية ومشاعر الحب بين “راؤول وديليا”.

ابتكر الملحن أيضًا مشاهد الرقص لمهرجان باتشانغا في كوبا بألوان موسيقية ممتعة. كان قادرًا على دمج الألحان الكوبية الحقيقية المسجلة على جهاز تسجيل في موسيقى المسرحية باحترافية كبيرة.

واحدة من الأعمال المسرحية التي حظيت بترحيب كبير لرؤوف حاجييف، “الفقرة الرابعة” تمت كتابتها على أساس رواية تحمل الاسم نفسه للكاتب الفنلندي الساخر “مارتي لارني”، على عكس الأوبريتات السابقة، فإن العمل كوميديا محلية.

نجح الملحن في إنشاء أوبريت ذو ميزة سياسية واجتماعية حادة.

في نهاية السبعينيات من القرن الماضي، تم عرض أوبريت جديد آخر لـرؤوف. حاجييف بعنوان “أمي، سأتزوج” في مسرح أوبيريت موسكو. سرعان ما اكتسب العمل شعبية واسعة. لأنه في أوبريته الجديد، تطرق الملحن إلى القضايا الفعلية، وهي قضايا تثقيف جيل الشباب وجعلهم يختارون مسار حياتهم بشكل صحيح.

بدأ الملحن الأذربيجاني العمل بشكل مكثف في نوع الباليه في الستينيات من القرن الماضي. نتيجة لذلك، قام رؤوف. حاجييف أولاً بتأليف منمنمتين صغيرتين للرقص – “يالي”. يتكون العمل من لوحات تكوين مميزة زاهية. في هذه الأعمال المبنية على أساس تقاليد الرقص الشعبي، تمكن المؤلف من الكشف بوضوح عن المزايا اللحنية والإيقاعية. في عام 1969، عُرض العمل”Lezgihangi – لازجيهانجي” في باريس والعديد من المدن الفرنسية، وكذلك في لوكسمبورغ وموناكو، وحاز على تقديرالجمهور.

في عام 1971، تنقل رؤوف. حاجييف إلى الجزائر للعمل. ترأس المجموعة الثقافية بالجمهورية الجزائرية المرسلة من وزارة الثقافة. كان الهدف الرئيسي لهذه المجموعة هو دعم تعليم الموسيقى وتدريب الموسيقيين الوطنيين في الجزائر.

في هذا الصدد، يعمل الملحن الاذربيجاني رؤوف حاجييف وزملاؤه كمدرسين إما في المعهد الوطني الجزائري أو في مدرسة الموسيقى التي افتتحت حديثًا في مدينة بودواو في ولاية بومرداس.

أثناء عمله في الجزائر، درس رؤوف حاجييف التاريخ الثقافي لهذا البلد بعمق، وجمع عينات من الموسيقى الشعبية ونسخها، وأتقن سماتها اللحنية والإيقاعية. قام بتأليف عدد من المقطوعات الموسيقية الأصلية كمخزون تعليمي لطلابه بناءً على الموسيقى الغنائية التي جمعها.

بعد افتتاح أول مسرح درامي في الجزائر، كان هناك المسرح الوطني للموسيقى يعمل فيه رؤوف حاجييف. كانت هناك أيضًا فرقة باليه وفرقة رقص شعبي وطني في ذلك المسرح كتب رؤوف حاجييف بنفسه الباليه الأول لهذه المجموعة المسرحية الوطنية. هذا الباليه المسمى “الثورات الثلاث” تم تأليفه بأمر من وزارة الثقافة الجزائرية. في العمل، انعكس الشعب الجزائري، الذي تحرر من العبودية، في بداية حياة جديدة. مستوحى من نجاح الباليه الأول، كرس الملحن الأذربيجاني رؤوف. حاجييف لاحقًا باليهيه “ألوف” و”حريات” لموضوع الثورة في الباليه، وصف نضال الشعب الجزائري من أجل الاستقلال، هذا العمل مكرس لتاريخ الثورة الجزائرية في الباليه، استخدم المؤلف الأغاني الشعبية والثورية، وكذلك اقتباسات من النشيد الوطني.

في الستينيات، تم تعيين رؤوف حاجييف مديرًا لمؤسسة أوركسترا الدولة الأذربيجانية التي سميت على اسم Muslim”Magomayev. – مسلم ماغوماييف”، وفي عام 1965 تم تعيينه وزيراً للثقافة في أذربيجان. خلال السنوات التي قضاها وزيراً، تم افتتاح كنيسة جوقة الدولة الأذربيجانية ومسرح سونغ وفرقة الرقص الحكومية الأذربيجانية بالإضافة إلى أول متحف للسجاد في العالم بمبادرة منه. تم انتخابه سكرتيرًا أول لمجلس الإدارة في المؤتمر الخامس لاتحاد الملحنين الأذربيجانيين، وسكرتيرًا لمجلس الإدارة في المؤتمر السادس.

على الرغم من وفاة ملحننا الشهير رؤوف حاجييف في 19 سبتمبر 1995، إلا أن موسيقاه استمرت إلى الأبد ولعبت دورًا مهمًا في التكوين الجمالي لدولتنا وتنمية الذوق الموسيقي للجمهور والمستمعين.