دور ريادي للجزائر ضدّ الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة

مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب:

أشاد مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، إدريس لعلالي، بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة في القارة الإفريقية، حسب ما أفاد به السبت بيان لمجلس الأمة.

وأوضح المصدر ذاته أن مدير المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب، وفي عرض له حول “آليات عمل المركز وتنظيمه ودوره إفريقيا” خلال اجتماعات اللجان الدائمة للبرلمان الإفريقي التي اختتمت أشغالها الجمعة بمدينة ميدراند (جنوب إفريقيا)، أشاد بالدور الريادي الذي تلعبه الجزائر في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف والجريمة المنظمة في القارة الإفريقية.

وأضاف أن “هذا الدور الريادي للجزائر أهلها لاستضافة مؤسستين هامتين تابعتين للاتحاد الإفريقي تضطلعان بدعم قدرات البلدان الإفريقية في التصدي لهذه الظواهر ومكافحتها، وهما المركز الإفريقي للدراسات والبحوث حول الإرهاب وآلية الاتحاد الإفريقي للتعاون في مجال الشرطة (أفريبول).

وبمناسبة أشغال الجلسة الختامية لفعاليات هذه الاجتماعات، التي تزامنت مع الاحتفالات بيوم البرلمان الإفريقي، استمع البرلمانيون الأفارقة إلى عروض رؤساء اللجان حول ما خلصت إليه اجتماعاتهم النظامية وكذا برنامج عملهم للفترة اللاحقة.

وأضاف البيان أن البرلمان الإفريقي الذي أنشئ في 18 مارس سنة 2004 كإحدى هيئات الاتحاد الافريقي، جاء لتعزيز “البناء المؤسساتي للاتحاد ووضع قاعدة رسمية للشعوب الإفريقية من أجل الحوار والمشاركة في اتخاذ القرارات والانشغالات حول أهم القضايا التي تهم القارة الإفريقية”.