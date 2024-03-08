دور فعال للمرأة الدركية في المعادلة الأمنية

قائد الدرك اللواء علي ولحاج:

أكد قائد الدرك الوطني، اللواء علي ولحاج، الخميس، أن المرأة الجزائرية فرضت نفسها في شتى الميادين وفي مؤسسات الدولة بدون استثناء، ولا يختلف اثنان في كفاءتها وجدارتها واستحقاقها، معتبرا أن المرأة الدركية لها دور فعال في المعادلة الأمنية.

وأثنى قائد الدرك الوطني، في كلمة قرأها نيابة عنه المقدم عبد القادر بزيو، رئيس مصلحة الاتصال بقيادة الجهاز، بمناسبة عيد المرأة، بالدور الريادي الذي باتت تحظى به المرأة اليوم، كما نوه بالمهمة التي تلعبها المرأة الدركية من خلال المجهودات الكبيرة التي تقوم بها وإخلاصها وتفانيها في تأدية المهام الموكلة إليها بكل كفاءة وامتياز وبخبرة ومهنية، مما مكنها من تبوإ مسؤوليات هامة ومناصب عليا في هرم سلاح الدرك الوطني.

وثمن اللواء علي ولحاج جهود المرأة الدركية لما تقدمه للجهاز إلى جانب زمليها الدركي قائلا “إن المرأة في الدرك الوطني، على وجه خاص، وفي الجيش الوطني الشعبي، بصفة عامة، أثبتت جدارتها واستحقاقها في ميادين الإدارة والتسيير، وحتى في الميدان العملياتي، ونحن ننتظر منكن المزيد من البذل والعطاء، استنادا إلى تجربتكن المكتسبة”.

وفي الأخير تم عرض شريط وثائقي يحمل عنون “المرأة الدركية في رمضان”، حيث تطرق ليوميات الدركية في هذا الشهر العظيم، إذ روت المقدم وهيبة بومدين تفاصيل عمل المرأة الدركية واقتحامها لجميع الفرق ووحدات الدرك الوطني ودورها الريادي في حماية أمن المواطنين وممتلكاته.

كما تم بالمناسبة، تكريم عدد منهن من طرف قائد أركان قيادة الدرك الوطني، العميد أحمد بورمانة تقديرا لإنجازاتهن التي عكست قدرات المرأة الجزائرية في عديد المجالات وعبر مختلف الحقبات التاريخية، وكان الاحتفال باليوم العالمي للمرأة فرصة لتكريم عدد من النساء بالمؤسسات الإعلامية، وعلى رأسها “الشروق”.