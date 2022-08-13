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رياضة

دوسايي: هذا المنتخب سيفوز بِكأس العالم 2022

علي بهلولي
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دوسايي: هذا المنتخب سيفوز بِكأس العالم 2022
ح.م
مارسال دوسايي

قدّم اللاعب الدولي الفرنسي المُعتزل مارسال دوسايي ترشيحاته، بِخصوص المنتخب الذي سيُحرز كأس العالم 2022.

وتحتضن قطر منافسة المونديال، في فترة ما بين الـ 20 من نوفمبر والـ 18 من ديسمبر المُقبلَين.

وقال مارسال دوسايي: “أتوّقع أن يكنس منتخب فرنسا من طريقه فرق البرازيل والأرجنتين وهولندا وبلجيكا. أعتقد أن فرنسا قادرة على الاحتفاظ بِلقب كأس العالم”.

ويلعب منتخب فرنسا في كأس العالم 2022، ضمن فوج يضمّ فرق الدانمارك وأستراليا وتونس.

وأضاف اللاعب الفائز بِكأس العالم 1998 مع منتخب “الزرق”، في مقابلة صحفية أدلى بها لِجريدة “ديلي ميل” البريطانية، السبت: “أعتقد أن لاعبي المنتخب الحالي لِفرنسا لا يُعانون من ضغط التتويج بِكأس العالم 2018. أغلبهم ينتمي إلى فئة الشباب، وما زال مشوارهم الكروي طويل. عكس منتخب فرنسا نسخة مونديال 2002، الذي أخفق في الاحتفاظ بِالكأس، لِكون معظم لاعبيه تجاوزوا عتبة الثلاثين سنة”.

لكن رواية بعض نقّاد الكرة الفرنسية تُقدّم تفسيرا آخر، فحواه غياب الانضباط في صفوف منتخب بلادهم خلال مونديال 2002، ويضربون مثلا بِإحضار مارسال دوسايي آلة كاميرا (قبل سطوة الهاتف المحمول)، واستغلاله أوقات الفراغ في تصوير بيت منتخب فرنسا (غرف النوم، حجرات حفظ الملابس، فترات التسلية، جزء من التدريبات…)، دون أن يتدخّل اتحاد الكرة لِمنعه من القيام بِهذه السلوكات.

ووفقا لِأصحاب هذا الطرح، فإن الطّمع غذّى مارسال دوسايي، حيث خطّط لِبيع هذه الصور (الكواليس) إلى كبرى وسائل الإعلام، بعد النجاح المدوّي لِشريط وثائقي أنجزته قناة “كنال+” عن “كواليس منتخب “الديكة” في كأس العالم 1998، لكن بعد حيازة رخصة اتحاد الكرة المحلّي.

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