دولار تذكاري بصورة ترامب يثير جدلاً في أميركا

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن طرح تصميم أولي لعملة معدنية بقيمة دولار واحد تحمل صورة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك في إطار التحضير للاحتفالات بالذكرى الـ 250 لإعلان الاستقلال عام 2026.

ويظهر في واجهة التصميم المقترح ترامب في صورة جانبية مع كلمة “Liberty” أعلاه وتاريخي “1776-2026” أسفله، فيما تتضمن الجهة الخلفية صورة للرئيس الأميركي وهو يرفع قبضته مرفقة بعبارة “Fight, Fight, Fight”، في إشارة إلى كلماته عقب نجاته من محاولة اغتيال العام الماضي، مع خلفية لعلم الولايات المتحدة.

وأوضح متحدث باسم وزارة الخزانة أن التصميم النهائي لم يُعتمد بعد، مؤكداً أن المسودة تعكس “روح الصمود والديمقراطية الأميركية رغم التحديات”. من جانبه، قال أمين الخزانة براندون بيتش إن مزيدًا من التفاصيل سيُعلن بعد انتهاء الإغلاق الحكومي الذي أدى إلى تعليق أنشطة اتحادية عدة.

وكان الكونغرس قد أقر عام 2020 قانونًا يسمح لوزير الخزانة بسك عملات تذكارية من فئة دولار واحد عام 2026 احتفاءً بمرور 250 عامًا على استقلال الولايات المتحدة. لكن الإعلان عن التصميم أثار جدلاً واسعًا على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن قانونيته، إذ ينص القانون على حظر إدراج صور أشخاص أحياء في تصاميم العملات التذكارية الخاصة بالذكرى.

وحسب وكالة رويترز للأنباء، يرى خبراء قانونيون أن التصميم قد يتجاوز هذا الحظر، إذ لا يقتصر على “صورة رأس وكتفين” تقليدية، فيما ينص قانون آخر صدر عام 1866 على منع استخدام صور أشخاص أحياء على الأوراق النقدية دون أن يشمل العملات المعدنية. كما أن القيود المتعلقة بعدم تصوير رؤساء أحياء ترتبط بسلسلة العملات التذكارية الخاصة بكل رئيس، وليس بالعملات التي تُصدر بمناسبة وطنية كبرى مثل الذكرى النصفية للقرن للاستقلال.