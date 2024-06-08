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دولة آسيوية تتراجع عن الاحتفال بعيد الأضحى يوم الثلاثاء

الشروق أونلاين
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دولة آسيوية تتراجع عن الاحتفال بعيد الأضحى يوم الثلاثاء
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تعبيرية

تراجعت بنغلاديش عن إعلان الثلاثاء 18 جوان كأول أيام عيد الأضحى للعام الهجري 1445، بعد أن وردتها شهادات تفيد برؤية الهلال.

وكانت اللجنة البنغالية لرؤية الهلال قد قررت أمس، عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة، بسبب الجوّ الغائم. ليكون الأحد 9 جوان غرّة الشهر القمري الأخير.

قبل أن تعدل عن ذلك، بعد عدّة ساعات. لتلقّيها شهادات برؤية الهلال أمس الجمعة. حيث أصدرت بيانا تقول فيه إن اليوم السبت هو الفاتح من ذي الحجة.

وعليه، فإن مسلمي بنغلادش سيحتفلون بعيد الأضحى بداية من يوم الإثنين 17 جوان. بدلا من الثلاثاء 18 جوان، مثلما أُعلن في السابق.

بالمقابل، تحتفل معظم دول العالم الإسلامي بعيد الأضحى بداية من الأحد 16 أفريل. بعدما أعلنت المحكمة العليا في السعودية أن الجمعة 7 جوان هو غرّة شهر ذي الحجة.

لتكون وقفة عرفة بذلك، يوم السبت 15 جوان، والعيد يوم 16 جوان. وهو ما أكدته وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر أيضا.

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