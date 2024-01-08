دولة آسيوية تعتمد تصميما جديدا لعلمها الوطني

اعتمدت قرغيزستان بشكل رسمي يوم الإثنين، تصميما جديدا لعلمها الوطني، في مراسم حضرها مسؤولون كبار.

وجرت مراسم رفع الراية القرغيزية بتصميمها الجديد، في ساحة بالعاصمة بيشكك. بمشاركة رئيس البرلمان، ورئيس مجلس الوزراء، ووزراء في حكومة البلاد.

وكان الرئيس القرغيزي صدر جباروف قد وافق على مقترح تعديل تصميم علم البلاد الواقعة بمنطقة آسيا الوسطى في 22 ديسمبر 2023.

ويتضمن هذا التعديل تحويل رمز أشعة الشمس داخل علم الدولة، إلى الشكل المستقيم، بعد أن كانت متموّجة. مع زيادة عدد الخطوط الحمراء في منتصف العلم.

واعتمدت قرغيزستان علمها الوطني المتشكل من قاعدة حمراء تتوسطها شمس محاطة بخطوط أشعة صفراء، عام 1992، مباشرة بعد استقلالها عن الاتحاد السوفييتي.