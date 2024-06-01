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دولة آسيوية تعلن استعدادها للمشاركة بقوات حفظ سلام في غزة

الشروق أونلاين
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دولة آسيوية تعلن استعدادها للمشاركة بقوات حفظ سلام في غزة

أعلن الرئيس الإندونيسي المنتخب، برابوو سوبيانتو، استعداد بلاده للمشاركة في قوات حفظ سلام في قطاع غزة.

ونقلت وكالة رويترز عن رئيس أندونسيا، تأكيده خلال كلمة خلال قمة حوار شانغريلا، أكبر منتدى أمني في آسيا والذي يعقد في سنغافورة، استعداد بلاده المشاركة بقوات حفظ سلام كبيرة للحفاظ على وقف إطلاق النار المرتقب ومراقبته، وكذلك توفير الحماية والأمن لجميع الأطراف وجميع الجوانب، “عندما تطلب الأمم المتحدة ذلك”.

كما دعا الرئيس الإندونيسي إلى إجراء تحقيق شامل في أحداث رفح، وأبدى استعداد بلاده لاستقبال وعلاج ما يصل إلى 1000 مصاب فلسطيني.

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