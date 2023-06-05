دولة أوروبية تؤكد دعمها ترشّح الجزائر لعضوية مجلس الأمن

تلقى وزير الخارجية أحمد عطاف يوم الإثنين، اتصالا هاتفيا من نظيرته السلوفينية تانيا فويان، تحدثا خلاله حول تبادل دعم ترشّح البلدين لعضوية مجلس الأمن.

وحسب بيان للوزارة، فقد استعرض الطرفان خلال محادثهما، “سبل تقوية علاقات التعاون والحوار السياسي بين الجزائر وسلوفينيا”.

وقد أكدت وزيرة خارجية سلوفينيا في هذا السياق “قرار السلطات العليا في بلادها بافتتاح سفارة بالجزائر. في خطوة تهدف إلى تعزيز التقارب السياسي بين البلدين، واستكشاف الآفاق الواعدة للشراكة الاقتصادية بينهما”.

كما تطرق الوزيران إلى “انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الثلاثاء، لتحديد الأعضاء الجدد لمجلس الأمن”.

“حيث جدد الطرفان التعبير عن تبادل الدعم لترشيحي البلدين لعضوية هذه الهيئة الأممية خلال الفترة 2024-2025″، يضيف البيان.