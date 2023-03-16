-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
الناطق باسم الرئاسة يعلن عن تعديل حكومي (فيديو)
العالم

دولة أوروبية تحظر استعمال تطبيق “تيك توك” لأسباب أمنية

الشروق أونلاين
  • 125
  • 0
دولة أوروبية تحظر استعمال تطبيق “تيك توك” لأسباب أمنية
أرشيف
تيك توك

أعلنت المملكة المتحدة يوم الخميس، حظر استخدام تطبيق “تيك توك” الصيني على الهواتف والأجهزة التابعة للحكومة لأسباب أمنية.

وقال وزير الدولة البريطاني أوليفر دودن، في كلمة أمام البرلمان، إن حظر التطبيق سيسري على الهواتف والأجهزة الأخرى التي يستخدمها وزراء الحكومة والموظفون المدنيون.

وتابع الوزير، حسب ما نقلته أسوشيتد برس، أن الحظر “لا ينطبق على الأجهزة الشخصية”. موضحا أن الإجراء “خطوة احترازية” تحسّبا لمخاطر أمنية لم يكشف عنها.

ويحصي موقع “تيك توك” الصيني الذي أنشئ في سبتمبر 2016، نحو 1.2 مليار مستخدما، إلى غاية نهاية العام 2022.

مقالات ذات صلة
صحيفة بريطانية: هذا ما تفعله روسيا بالسجينات!

صحيفة بريطانية: هذا ما تفعله روسيا بالسجينات!

فلسطين: الإمارات تقدّم 3 مليون دولار لإعادة إعمار بلدة حوارة بعد عدوان المستوطنين

فلسطين: الإمارات تقدّم 3 مليون دولار لإعادة إعمار بلدة حوارة بعد عدوان المستوطنين

وكالة الطاقة الذرية: اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم من دولة عربية

وكالة الطاقة الذرية: اختفاء 2.5 طن من اليورانيوم من دولة عربية

البنتاغون ينشر فيديو إسقاط مقاتلة روسية لمسيّرة أمريكية

البنتاغون ينشر فيديو إسقاط مقاتلة روسية لمسيّرة أمريكية

موريتانيا تنفي وجود أي اتصالات للتطبيع مع الاحتلال (فيديو)

موريتانيا تنفي وجود أي اتصالات للتطبيع مع الاحتلال (فيديو)

بن كيران: ضد التطبيع لكن السمع والطاعة للملك

بن كيران: ضد التطبيع لكن السمع والطاعة للملك

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد