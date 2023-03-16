دولة أوروبية تحظر استعمال تطبيق “تيك توك” لأسباب أمنية

أعلنت المملكة المتحدة يوم الخميس، حظر استخدام تطبيق “تيك توك” الصيني على الهواتف والأجهزة التابعة للحكومة لأسباب أمنية.

وقال وزير الدولة البريطاني أوليفر دودن، في كلمة أمام البرلمان، إن حظر التطبيق سيسري على الهواتف والأجهزة الأخرى التي يستخدمها وزراء الحكومة والموظفون المدنيون.

وتابع الوزير، حسب ما نقلته أسوشيتد برس، أن الحظر “لا ينطبق على الأجهزة الشخصية”. موضحا أن الإجراء “خطوة احترازية” تحسّبا لمخاطر أمنية لم يكشف عنها.

ويحصي موقع “تيك توك” الصيني الذي أنشئ في سبتمبر 2016، نحو 1.2 مليار مستخدما، إلى غاية نهاية العام 2022.