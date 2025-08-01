دولة أوروبية تحظر تجارة الأسلحة مع الكيان الصهيوني

أعلنت سلوفينيا، أنها ستحظر كل التبادلات التجارية المتصلة بالأسلحة مع الكيان الصهيوني بسبب حرب الإبادة في قطاع غزة، في خطوة وصفتها بأنها “الأولى من نوعها لدولة في الاتحاد الأوروبي”.

وقالت الحكومة السلوفينية في بيان إن “سلوفينيا هي أول دولة أوروبية تحظر استيراد وتصدير وعبور الأسلحة” من الكيان الصهيوني وإليه، موضحة أنها تتخذ إجراءاتها باستقلالية لأن التكتل “غير قادر على اتخاذ تدابير ملموسة” طالبت بها.

وفي خطوة مشابهة، ألغت وزارة الدفاع الإسبانية مطلع الشهر الماضي صفقة شراء 168 منصة إطلاق و1,680 صاروخا مضادا للدبابات من طرازSpike LR2, بقيمة 287.5 مليون يورو، والتي كان من المقرر تصنيعها في إسبانيا بموجب ترخيص من شركة تابعة للكيان الصهيوني.

وأكدت السلطات الإسبانية أن القرار يأتي في إطار خطة شاملة لفك الارتباط التكنولوجي مع الصناعات العسكرية الصهيونية لارتكابها جرائم ضد الإنسانية.

وكانت حكومة سلوفينيا قد أعلنت، في وقت سابق من الشهر المنصرم، اتخاذ إجراءات لمنع المسميان ب «وزير الأمن القومي” و “وزير المالية” لدى الكيان الصهيوني من دخول أراضيها بسبب “تصريحاتهما الداعية إلى الإبادة والتي تشجع عنفا متطرفا وانتهاكات خطيرة للحقوق الإنسانية للفلسطينيين”.

للتذكير فإن سلوفينيا كانت قد اعترفت بدولة فلسطين العام الماضي، إلى جانب كل من إسبانيا وإيرلندا والنرويج.