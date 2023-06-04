دولة أوروبية تحقّق أعلى نمو سكاني منذ 78 سنة

"بفضل الهجرة"

وصلت نسبة النمو السكاني في النمسا عام 2022 إلى 1.4 بالمئة، وهو أعلى نموّ في هذه البلاد منذ تأسيس جمهوريتها الثانية بعد الحرب العالمية الثانية.

وحسب ما كشفت عنه هيئة الإحصاء النمساوية، فقد تجاوز تعداد سكان البلاد 9.104.722 مليون نسمة في جانفي 2023.

وارتفع عدد سكان النمسا بواقع 125.843 نسمة في 2022، وهي أعلى زيادة سكانية في البلد الأوروبي منذ تأسيس الجمهورية النمساوية الثانية في 1945.

وسجلت العاصمة فيينا سجلت أعلى معدل نمو سكاني بنسبة 2.6 بالمئة، حيث يقترب عدد سكان المدينة بسرعة من حاجز المليوني نسمة.

ويرجع الخبراء هذه الزيادة في عدد السكان، إلى تدفّق المهاجرين، باعتبار أن معدل الزيادة الطبيعية لا يزال سالبا في البلاد.

واستقبلت النمسا بالفعل خلال العام الماضي، ما يزيد عن 136 ألف مهاجرا جديدا. بينهم 67 ألف لاجئا من أوكرانيا، و14 ألفا من سوريا.

وأسست جمهورية النمسا الثانية بعد هزيمة ألمانيا النازية التي احتلّت الأراضي النمساوية في الفترة ما بين 1938 و1945.