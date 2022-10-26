دولة أوروبية تحقّق في إقامة الصين مراكز للشرطة على أراضيها

أعلنت وزارة الخارجية في هولندا يوم الأربعاء، أنها تحقق في تقارير حول إنشاء الصين لمركزين غير قانونيين للشرطة على أراضيها.

واستخدمت مراكز الشرطة الصينية في هولندا، لمراقبة المعارضين المقيمين هناك، حسب ما تذكره هذه التقارير.

وقال المتحدث باسم الخارجية الهولندية مكسيم هوفينكامب إن بلاده “تحقق حاليا في أنشطة لما يسمى بمراكز الشرطة التي أنشأتها الصين”.

مضيفا:”عندما يكون لدينا مزيد من التفاصيل الواضحة حول هذا الموضوع، سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة”.